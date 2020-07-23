В Саратове застрелившего молодого соперника пенсионера отправили в СИЗО

23 Июль 2020 2020-07-23T10:06:24+03:00

Он проведет под стражей до 21 сентября

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Суд отправил в СИЗО пенсионера, которого обвиняют в убийстве 35-летнего местного жителя около гаражей на 2-м Прессовом проезде.

- 69-летнего мужчину заключили под стражу на два месяца — до 21 сентября 2020 года, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, убийство произошло вечером 20 июля. Саратовец решил покатать своего сына на мотоцикле. Проезжая мимо одного из частных домов, их водой из шланга задел пенсионер, занимавшийся поливкой.

Это расстроило мужчину, он оставил сына с женой, а сам с друзьями пошел разбираться к пожилому человеку. Случилась потасовка, но она вскоре закончилась.

Однако пенсионер затаил обиду, достал из сейфа охотничье ружье и застрелил жертву двумя выстрелами — в предплечье и спину.

Пока злоумышленник находится под стражей расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU