Около гаражей в Саратове нашли тело застреленного мужчины

21 Июль 2020 2020-07-21T08:52:20+03:00

В Саратове застрелили мужчину Фото: СУ СКР по Саратовской области

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Около гаражей в Заводском районе Саратова вчера вечером, 20 июля, нашли тело с огнестрельным ранением.

- Труп 35-летнего мужчины обнаружили около 21 часа на участке местности у дома №23 по 2-му Прессовому проезду, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи возбудили дело за убийство и задержали 69-летнего местного жителя. С ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU