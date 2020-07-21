Около гаражей в Саратове нашли тело застреленного мужчины
Около гаражей в Заводском районе Саратова вчера вечером, 20 июля, нашли тело с огнестрельным ранением.
- Труп 35-летнего мужчины обнаружили около 21 часа на участке местности у дома №23 по 2-му Прессовому проезду, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи возбудили дело за убийство и задержали 69-летнего местного жителя. С ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU