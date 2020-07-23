Сотрудники ГИБДД в Саратовском районе раздавали бутылки и памятки иногородним водителям
На пересечении Песчано-Уметского тракта и Саратовской кольцевой автодороги в Саратовском районе сотрудники ГИБДД раздавали проезжающим водителям транзитных машин бутылки с водой и памятки.
Делали они это в рамках акции «Долго в пути? Остановись и отдохни!».
Именно на этом участке трассы только с начала июля случилось два ДТП, в которых один человек погиб, трое получили различные травмы. Одной из причин таких аварий становится утомленное состояние водителей, стремящихся поскорее преодолеть длинный путь на море или обратно и не оставляющих себе времени на отдых.
ИСТОЧНИК KP.RU