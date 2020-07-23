Сотрудники ГИБДД в Саратовском районе раздавали бутылки и памятки иногородним водителям

23 Июль 2020 2020-07-23T10:09:50+03:00

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На пересечении Песчано-Уметского тракта и Саратовской кольцевой автодороги в Саратовском районе сотрудники ГИБДД раздавали проезжающим водителям транзитных машин бутылки с водой и памятки.

Делали они это в рамках акции «Долго в пути? Остановись и отдохни!».

Именно на этом участке трассы только с начала июля случилось два ДТП, в которых один человек погиб, трое получили различные травмы. Одной из причин таких аварий становится утомленное состояние водителей, стремящихся поскорее преодолеть длинный путь на море или обратно и не оставляющих себе времени на отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU