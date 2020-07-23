Константин Черницов: Фитнес-индустрия в Саратове не просто пережила пандемию, а получила новый опыт

23 Июль 2020 2020-07-23T10:07:24+03:00

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22 июля на заседании Саратовской областной думы губернатор Валерий Радаев выступил с отчетом по итогам работы правительства Саратовской области за 2019 год. Значительное внимание было уделено вопросам развития массового спорта и формированию нацеленности на здоровый образ жизни, особенно в условиях эпидемиологических ограничений.

О взаимодействии правительства области и частных спорторганизаций рассказал управляющий партнер крупной сети фитнес-клубов Саратова «Система профессионалов фитнеса» Константин Черницов:

- «Системе профессионалов фитнеса» удалось заручиться поддержкой министерства молодежной политики и спорта области и поднять важность здорового и активного образа жизни еще на уровень выше. Сегодня мы имеем много новых клиентов, которые раньше никогда не посещали фитнес-клубы, а теперь всерьез задумались о своем здоровье. В условиях пандемии это особенно важно. В свою очередь, мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора.

Фитнес-клубы закрылись еще до объявления режима самоизоляции в Саратове. Это было принципиальным решением: мы несем ответственность перед собой и своими клиентами. Для нас как НКО основной задачей является развитие фитнеса в регионе. Наши тренеры вели бесплатные тренировки не только для членов клуба, но и для всех пользователей сети. Любой желающий мог присоединиться к утренней зарядке или силовой тренировке.

Есть у этой «медали» и обратная сторона. Мы рисковали потерять клиентов, которым так полюбились тренировки в сети. Но этого не произошло. Мы смогли донести до аудитории ценность занятий непосредственно в клубах. Значимость работы с тренерами, в хорошо проветриваемых помещениях, с качественным вентиляционным оборудованием и рециркуляторами. Мы ввели и укоренили в сознании аудитории понятие «безопасной тренировки».

Важным решением для нас в период карантина было сохранение персонала. За время карантина мы потеряли всего двух человек из штата. И то по определенным причинам: в силу возраста, образования, их цели прихода в фитнес. Они просто сменили свою специальность.

Смело могу сказать, что пандемию фитнес-индустрия не просто пережила, а получила новый опыт и новые возможности развития. Фитнес-бизнес в нашей области вышел на более качественный уровень, — рассказал Константин Черницов.

ИСТОЧНИК KP.RU