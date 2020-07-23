В Новоузенском районе возле дороги нашли тело женщины
Вокруг были разбросаны предметы одежды
Фото регионального СУ СКР
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Тракторист, проезжавший по проселочной дороге в километре от села Куриловка в Новоузенском районе, увидел неподалеку тело мертвой женщины. На место прибыли следователи Новоузенского СУ СКР.
Медэксперт осмотрел погибшую, которой на вид 35-40 лет, и не обнаружил следов насилия. Смерть наступила 2-3 дня назад. Рядом с телом, как сообщили в СУ СКР, найдены предметы одежды.
Сейчас личность женщины устанавливается, как и причина ее смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU