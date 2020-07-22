2020-07-22T19:49:33+03:00
Общество

Саратовские экологи обсудили проект по созданию Экотехнопарка в Михайловском с экспертами России

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22 июля на заседании Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом», саратовские экологи приняли активное участие в обсуждении проекта по созданию Экотехнопарка в Михайловском с экспертами Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республики и Москвы.

Заседание Комиссии прошло в онлайн-формате. Эксперты обсудили вопросы по проектной документации и предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ПОВОС) будущих экотехнопарков. Члены Комиссии по экологии задали вопросы от каждого региона, в котором идет реализация федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе национального проекта «Экология.

Документацию предоставил ранее для ознакомления на своем сайте ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

В июле проходил сбор замечаний по проектной документации в форме опроса. Данный формат позволил собрать больше конструктивных предложений, чем при традиционных очных слушаниях. Получено 335 опросных листов с замечаниями и предложениями по представленной документации. Проектная документация доступна для ознакомления на сайте ФГУП «ФЭО» до 21 августа 2020 года.

Поступившие замечания и вопросы в основном касались необходимости проведения строгого контроля и мониторинга всех выбросов, безопасности выбранных технических решений, способах публичного контроля и мониторинга будущих экотехнопарков.

Председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области Андрей Крупин предложил применить в проекте современные автоматические станции контроля качества воды, дать перечень оборудования для мониторинга воды и воздуха, а также дополнить ОВОС оценкой воздействия на атмосферный воздух в период строительства. Андрей Крупинин обратил внимание на общественный контроль в ходе реализации проекта.

Максим Корольков, Первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» отметил, что данные предложения будут учтены, а также рассказал, как выстраивается взаимодействие с населением в ходе реализации проекта.

«Как вы знаете, в России существует нормативная база, предусматривающая и регламентирующая правила общественного контроля такого рода проектов. Та работа, которую мы проводим совместно с представителями общественности с прошлого года: общественные приемные в регионах, просветительское и информационное сопровождение, встречи с экспертным сообществом, позволит сделать наши экотехнопарки понятными и общественно приемлемыми», — отметил Максим Корольков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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