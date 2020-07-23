Денис Грайфер: Саратовские медучреждения готовятся ко второй волне коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T10:36:29+03:00

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И.о. заместителя министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что медучреждения региона готовятся ко второй волне коронавируса. Об этом он сказал в беседе с ведущей Аллой Боголей в студии радио «Комсомольская правда – Саратов».

- Хотим отдельно поблагодарить всех за помощь в обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты. Сегодня мы уже получаем в достаточных количествах средства защиты для медиков, и все наши работники обеспечены ими. Сейчас прогнозируется возникновение второй волны коронавирусной инфекции, поэтому во всех лечебных учреждениях создаются необходимые запасы, - заявил Денис Грайфер.

Напомним, на 23 июля в Саратовской области общее число зарегистрированных больных в области составило 8 631, при этом из них больше половины уже выздоровели — 5057. Только за минувшие сутки выписались 101 пациента.

Полную версию интервью с и.о. замминистра здравоохранения Денисом Грайфером слушайте на радио "Комсомольская правда - Саратов" 24 июля после программы новостей в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU