Саратовскую журналистку включили в комиссию облдумы по развитию территорий

Татьяна Никитина известна и как журналист и как общественник Фото: Александр Уриевский

Саратовскую журналистку включили в комиссию по комплексному развитию территорий и формированию общественных пространств в Саратовской области.

В Саратовской областной думе на заседании 22 июля произвели изменения в комиссии парламента по комплексному развитию территорий и формированию общественных пространств в Саратовской области.

Из нее исключили покинувших свои должности бывшего министра транспорта Владимира Чурикова и главу Энгельсского района Дмитрия Тепина. Вместо них вошли занимающие эти должности сегодня Алексей Зайцев и Алексей Стрельников соответственно.

Кроме этого, решено укрепить комиссию общественниками – руководителем общественного совета жителей поселка Солнечный-2 Татьяной Староверовой. Она известна также как Татьяна Никитина, саратовский корреспондент агентства Интерфакс.