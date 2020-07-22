Кайданов: Нельзя не заметить, что дороги в Саратовской области стали лучше

22 Июль 2020 2020-07-22T14:17:46+03:00

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Борис Кайданов, председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства считает, что жители области не могут не заметить перемен — дороги в регионе стали заметно лучше.

- Еще совсем недавно Саратовская область изобиловала плохими дорогами. Но в последние годы постепенно ситуация стала меняться к лучшему. Мы начали приводить дороги в порядок масштабно. Например, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, в 2019 году к нормативу приведено более 300 км дорог.

Среди объектов прошлого года, такие значимые дороги как трасса Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград — крупная транспортная артерия с большим объемом транзитных грузоперевозок. В 2019, благодаря национальному проекту БКАД планировалось отремонтировать 21 км, этой дороги, а отремонтировано в конечном итоге – 74 км: в Энгельсском районе — 15 км, Марксовском — 10, Балаковском — 6,6 км. И так далее.

Закончен капремонт — 8,7 км — автотрассы Саратов — Дубки — Новая Липовка — дорога-дублер до нового международного аэропорта «Гагарин», по которой можно добраться до воздушной гавани в два раза быстрее.

Отремонтировано 25 км в Новобурасском районе дороги Саратов — Тепловка — Б.Карабулак — Балтай, которая ведет в Пензенскую область.

В Калининском районе — 10 км участка трассы Калининск — Свердлово — Колокольцовка — Кленовка (до границы Волгоградской области). В Лысогорском районе отремонтирована дорога Лысые Горы — Урицкое — Копены.

Большинство дорожных организаций оснастилось новой техникой: асфальтоукладчиками, катками, грейдерами, 15 и 20-тонными самосвалами, а некоторые и асфальтовыми заводами. Стали использовать при ремонте новые технологии, такие как метод холодного ресайклирования.

Жители области не могут не заметить перемен — дороги в регионе стали заметно лучше.

Конечно, далеко не все проблемы еще решены, но настрой виден. Самое главное — продолжение следует. Нацпроект рассчитан не на год-два, а до 2024 года. За это время дорожникам предстоит многое сделать.

И что радует, жители активно включаются в процесс. Не только ругают власть, но и сами выезжают на дороги, контролируют, сообщают о том, что по их мнению не так, приходят на общественные обсуждения в министерство транспорта со своими предложениями. Это диалог. Если таких людей, переживающих за дороги, будет больше, то и конечный результат будет лучше, — заявил Кайданов.

ИСТОЧНИК KP.RU