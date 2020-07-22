2020-07-22T14:07:53+03:00
Политика

Андрей Воробьев: Очередной пакет мер поддержки бизнеса поможет сохранить тысячи рабочих мест

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Андрей ВоробьевАндрей Воробьев
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Сегодня на очередном заседании регионального парламента был принят четвертый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Дополнительную помощь получат организации, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, а также ведущие деятельность в сфере физкультуры и спорта.

По словам депутата областной думы Андрея Воробьева (фракция «Единая Россия»), дополнительная поддержка будет способствовать сохранению рабочих мест в этих организациях.

- Речь идет о тысячах сотрудников салонов красоты, парикмахерских, фитнес-клубов, которые действуют и в крупных, и в малых городах области. Если благодаря очередным мерам поддержки удастся сохранить эти рабочие места, гарантировать занятость, это станет хорошим подспорьем и для граждан, и для предприятий.

Пандемия коронавируса поставила перед властью непростую задачу: предстояло обеспечить здоровье граждан и сохранить развитие экономики. На сегодняшний день Правительством области совместно с парламентариями разработан и принят уже четвертый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В общей сложности они оцениваются на сумму более миллиарда рублей. Все эти меры направлены на то, чтобы предприниматели сохранили свое дело, рабочие места и могли выплачивать заработную плату, – отметил Андрей Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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