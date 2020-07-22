Мишустин: Россиянам будут доплачивать за отдых на родине

22 Июль 2020 2020-07-22T11:55:35+03:00

За отдых могут доплатить. Но не всем и не везде

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Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отдыхающим на российских курортах будут за это доплачивать.

Часть расходов на покупку туров будет компенсирована из федерального бюджета. Расчет будет проводиться по каждому региону и туру отдельно, суммы компенсаций — от 5 до 15 тыс. рублей на человека.

На эти цели бюджет РФ направит 15 млрд рублей.

- Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом, — заявил Мишустин.

Вошла ли Саратовская область в число регионов, отдых в которых будут дотировать — пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU