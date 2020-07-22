Радаев: Сокращение коечного фонда в больницах области не сказалось на качестве здравоохранения

22 Июль 2020 2020-07-22T11:53:37+03:00

За два года сократили 900 коек, население же области уменьшилось на 15 тыс. человек

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На качестве здравоохранения никак не сказывается оптимизация коечного фонда в больницах Саратовской области. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев в ходе отчета в облдуме об итогах работы правительства.

В 2018 было сокращено 300 коек, в 2019 — 600, уточнили депутаты. Отвечая на вопрос о том, как связана необходимость лечения людей в условиях пандемии с сокращением коечного фонда Радаев заметил, что за последние два года население региона уменьшилось на 15 тыс. человек.

- На 15 тыс. человек уменьшилось население за последние два года. А коек сколько сократили? — предложил подсчитать губернатор.

Он также ответил по поводу нехватки специалистов-медиков в районах и областном центре.

По словам губернатора, в районы за 30 тыс. рублей врачи уже не едут.

- Может, это завышенные ожидания, но это реальность сегодня. Везде не хватает специалистов. Даже если мы предлагаем врачу 60 тыс. рублей зарплаты, а в Москве ему обещают 200 тыс. — он же сделает выбор, — пояснил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU