2020-07-22T10:09:00+03:00
Политика

Радаев предложил быть реалистами и отложил рост валового регионального продукта на семь лет

Ежегодно бюджету области не хватает около 20 млрд рублей для сбалансированности
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Валерий Радаев на докладе в областной думеВалерий Радаев на докладе в областной думе
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Губернатор Валерий Радаев заявил, что задача достичь целевого роста ВРП откладывается минимум на семь лет. На фоне положительной динамики экономического роста в Саратовской области достичь сбалансированности бюджета собственными силами не представляется возможным. С учетом исполнения всех социальных обязательств, ежегодный дисбаланс составляет порядка 20 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев в ходе отчета в областной думе 22 июля.

- Мы просчитали: чтобы региону выйти на полную самообеспеченность, доходная часть областного бюджета должна составлять не менее 153 млрд рублей, а ВРП — 1,4 триллиона. В реальности же весь консолидированный бюджет текущего года, включая федеральную поддержку, равен сумме 141 млрд рублей. То есть мы видим, что такие объемы не соответствуют растущей динамике потребностей. Поэтому нужно быть реалистами. Задача достичь целевого ориентира по ВРП откладывается на среднесрочную перспективу, как минимум на семь лет, — заявил Валерий Радаев.

Он напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин принял решение о продлении до 2030 года сроков реализации нацпроектов. Региональная стратегия тоже изменится соответствующим образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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