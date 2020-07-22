Страшная находка пастуха в селе Орловское привела к возбуждению уголовного дела
Утром в 9.00 19 июля в селе Орловское Марксовского района Саратовской области местный пастух обнаружил тело избитого до смерти мужчины.
В рамках возбужденного уголовного дела следствие уже предъявило обвинения двум парням – жителям этого же села, 23 и 22 лет.
потерпевшего лежащим во дворе дома без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.
Как удалось установить в том числе со слов обвиняемых, в ночь с 18 на 19 июля они выпивали и припомнили обиду одному из односельчан – тот несколько лет назад, по его мнению, сообщил в правоохранительные органы о том, что один из братьев хранит у себя дома наркотики. Наркотики нашлись, тюремный срок пришлось отбыть, обида осталась.
Разбираться решили немедленно - подойдя к дому 36-летнего односельчанина, они постучали в дверь, а когда мужчина открыл ее, сходу начали избивать его вдвоем. Затем они отвели его во двор умыться, где и оставили, а сами отправились домой.
Утром этого же дня тело мужчины обнаружил пастух.
Медики обнаружили, что у погибшего кроме синяков и кровоподтеков переломаны кости и повреждены внутренние органы.
Полиция быстро нашла братьев, они сразу во всем признались.
ИСТОЧНИК KP.RU