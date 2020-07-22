2020-07-22T08:41:14+03:00
Происшествия

Страшная находка пастуха в селе Орловское привела к возбуждению уголовного дела

Молодые братья забили односельчанина насмерть, припомнив обиду
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром в 9.00 19 июля в селе Орловское Марксовского района Саратовской области местный пастух обнаружил тело избитого до смерти мужчины.

В рамках возбужденного уголовного дела следствие уже предъявило обвинения двум парням – жителям этого же села, 23 и 22 лет.

потерпевшего лежащим во дворе дома без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

Как удалось установить в том числе со слов обвиняемых, в ночь с 18 на 19 июля они выпивали и припомнили обиду одному из односельчан – тот несколько лет назад, по его мнению, сообщил в правоохранительные органы о том, что один из братьев хранит у себя дома наркотики. Наркотики нашлись, тюремный срок пришлось отбыть, обида осталась.

Разбираться решили немедленно - подойдя к дому 36-летнего односельчанина, они постучали в дверь, а когда мужчина открыл ее, сходу начали избивать его вдвоем. Затем они отвели его во двор умыться, где и оставили, а сами отправились домой.

Утром этого же дня тело мужчины обнаружил пастух.

Медики обнаружили, что у погибшего кроме синяков и кровоподтеков переломаны кости и повреждены внутренние органы.

Полиция быстро нашла братьев, они сразу во всем признались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вольске осудили бригадира за сорвавшегося насмерть молодого рабочего
Еще 93 человека оказались заражены коронавирусом в Саратовской области
В Саратове ограничат движение через один из железнодорожных переездов
Третья дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО «РЖД» пройдёт с 27 июля по 7 августа
Руководителя комитета по бюджету Саратовской облдумы снимут с должности в его день рождения
Напившийся на жаре мужчина в Саратовской области пытался дать взятку полицейскому
В Саратовской области разрешено купаться на 12 пляжах
Страшная находка пастуха в селе Орловское привела к возбуждению уголовного дела
Уголовник ради сокрытия кражи поджег «Газель» в Саратове
Мстительный пенсионер двумя выстрелами из ружья убил мужчину в Саратове
В Саратовской области уничтожили большое конопляное поле
В Саратовской области ожидается дождь и гроза
Володин сделал заявление о ямах на набережной Саратова
В Энгельсе в ДТП попала машина с младенцем и трехлетним дитя
Саратовская область получит из Москвы три миллиона масок бесплатно
Коронавирус: в Саратове могут ввести электронные пропуска
В Саратовской области ограничительные меры продлены до 31 июля
Зампред и министр здравоохранения проехали по медучреждениям Пугачевского района