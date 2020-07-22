В Саратовской области уничтожили большое конопляное поле

22 Июль 2020 2020-07-22T08:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

По настоянию полиции фермер в Аткарском районе Саратовской области предоставил технику, чтобы уничтожить поле дикорастущей конопли. Траву обнаружили на площади около 6000 кв метров на земле, принадлежащей местному сельхозпроизводителю.

После анализа нескольких кустов, эксперты установили наличие в ней наркотических веществ.

Поле в нескольких километрах от районного центра Аткарск обнаружили сотрудники группы контроля за оборотом наркотиков отдела МВД России.

Напомним, по данным, озвученным на совещании в областной думе 21 июля, в Саратовской области около 407 га необрабатываемой, заброшенной пашни.

ИСТОЧНИК KP.RU