Коронавирус: в Саратове могут ввести электронные пропуска
В Саратовской области могут ввести электронные пропуска.
Об этом на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу заявил министр цифрового развития и связи Адель Славутин.
Он сделал доклад о внедрении цифровых технологий, а в конце губернатор Валерий Радаев поинтересовался, есть ли возможность внедрения электронных пропусков, если появится такая необходимость.
Адель Славутин заявил, что техническая возможность есть, Саратовская область подключена к платформе Минкомсвязи РФ.
- Если будет необходимость, то сможем внедри в течение недели, — отметил он.
Валерий Радаев на это сказал, что нужно не просто иметь возможность, а обкатать процесс, чтобы он функционировал.
Напомним, пропускной режим в Саратовской области был отменен с 8 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU