2020-07-21T18:58:47+03:00
Общество

Коронавирус: в Саратове могут ввести электронные пропуска

Техническая возможность имеется
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
В области могут ввести электронные пропускаВ области могут ввести электронные пропуска
Изменить размер текста:

В Саратовской области могут ввести электронные пропуска.

Об этом на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу заявил министр цифрового развития и связи Адель Славутин.

Он сделал доклад о внедрении цифровых технологий, а в конце губернатор Валерий Радаев поинтересовался, есть ли возможность внедрения электронных пропусков, если появится такая необходимость.

Адель Славутин заявил, что техническая возможность есть, Саратовская область подключена к платформе Минкомсвязи РФ.

- Если будет необходимость, то сможем внедри в течение недели, — отметил он.

Валерий Радаев на это сказал, что нужно не просто иметь возможность, а обкатать процесс, чтобы он функционировал.

Напомним, пропускной режим в Саратовской области был отменен с 8 июня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус: в Саратове могут ввести электронные пропуска
Режим ограничений в Саратовской области продлен до 31 июля
Зампред и министр здравоохранения проехали по медучреждениям Пугачевского района
Количество природных пожаров в Саратовской области выросло на 40%
Мужчина обокрал машину купающихся в Затоне
Тысяча саратовских заключенных одновременно сыграли в шахматы
В Саратове жульничество в картах обернулось кровавой драмой
«Саратовский институт стекла» заплатит 15 млн рублей долга за газ
Освободившийся уголовник в день рождения обматерил полицейских в Ершове
МЧС предупредило саратовцев о грозе
Грабитель с перцовым баллончиком отобрал у женщины 65 тысяч рублей в Энгельсе
Мишустин поручил поддержать Саратов 330 млн рублей на скоростной трамвай
Саратовец с подельником ради морозилки избили мужчину
В Саратове разыскивают уехавшего из Калуги парня
Пять улиц в центре Саратова остались без воды
В Саратовской области брошены 407 тысяч га пахотных земель
В Саратове пропала 34-летняя нуждающаяся в помощи женщина
Ревнивый саратовец признался в убийстве жителя Подмосковья
Воду ведрами будут получать 60 тысяч жителей Заводского района Саратова
Рецидивиста из Энгельса заподозрили в продаже травки
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
В Саратове на Огородной полыхал крупный пожар
Остался без двери багажника и без денег из-за мошенников житель Саратова