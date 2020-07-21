Коронавирус: в Саратове могут ввести электронные пропуска

21 Июль 2020 2020-07-21T18:58:47+03:00

В области могут ввести электронные пропуска

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В Саратовской области могут ввести электронные пропуска.

Об этом на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу заявил министр цифрового развития и связи Адель Славутин.

Он сделал доклад о внедрении цифровых технологий, а в конце губернатор Валерий Радаев поинтересовался, есть ли возможность внедрения электронных пропусков, если появится такая необходимость.

Адель Славутин заявил, что техническая возможность есть, Саратовская область подключена к платформе Минкомсвязи РФ.

- Если будет необходимость, то сможем внедри в течение недели, — отметил он.

Валерий Радаев на это сказал, что нужно не просто иметь возможность, а обкатать процесс, чтобы он функционировал.

Напомним, пропускной режим в Саратовской области был отменен с 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU