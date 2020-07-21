Зампред и министр здравоохранения проехали по медучреждениям Пугачевского района

21 Июль 2020 2020-07-21T17:05:21+03:00

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С врачами Пугачевского района 21 июля пообщались зампред правительства Саратовской области Ирина Седова и министр здравоохранения Олег Костин. Они посетили Пугачевскую районную больницу. В этом году в рамках Национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом Владимиром Путиным, здесь появится бережливая поликлиника.

Олег Костин пообщался с коллективом Пугачевской районной больницы. Он поинтересовался, в полном ли объёме осуществляются выплаты, хватает ли средств индивидуальной защиты? Министр призвал медиков обращаться к нему с любыми вопросами.

Ирина Седова и и Олег Костин в рамках рабочей поездки также посетили новый модульный ФАП в селе Каменка. Завершена внутренняя отделка помещений, установлена пожарная сигнализация, налажены водоснабжение и канализация. Ведётся подключение электроэнергии. Учреждение готовится к лицензированию и получению оборудования. Полноценная работа и приём жителей села Каменка и близлежащего села Варваровка начнутся с начала августа.

В ближайшее время жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Чиновники также вручили госнаграду - звание «Заслуженный врач РФ», семье Николая Васильевича Симовина врача-травматолога, который скончался в минувшем году. За время работы он показал себя абсолютным профессионалом своего дела, провел более 7 тысяч операций различной сложности, совмещал работу в стационаре с работой в поликлинике. Награду получила его супруга, врач офтальмолог и старший сын Константин, который как отец работает в Пугачевской районной больнице врачом травматологом-ортопедом.

ИСТОЧНИК KP.RU