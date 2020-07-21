В Саратове жульничество в картах обернулось кровавой драмой

21 Июль 2020 2020-07-21T16:25:56+03:00

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Житель Заводского района зарезал приятеля после того, как поймал его на жульничестве в карточной игре. Приговор суда — девять с половиной лет в колонии строгого режима.

Посиделки в ночь с 30 на 31 июля 2019 года в частном доме по 4-му Нагорному проезду сопровождались активным употреблением спиртного. Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, 40-летний хозяин уличил одного из гостей в жульничестве.

Начался конфликт, двое других игроков предпочли удалиться. Гость в это время схватил нож и нанес хозяину множественные удары в различные части тела. Это продолжилось и во дворе, где хозяин получил еще несколько ножевых ранений в шею и грудь.

Осознав, что он не подает признаков жизни, гость с ножом позвонил ушедшим друзьям и сообщил о случившемся, а сам вызвал бригаду скорой помощи и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU