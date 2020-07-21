Еще два человека умерли от коронавируса в Саратове

21 Июль 2020 2020-07-21T11:02:28+03:00

Смертность от коронавируса в Саратовской области

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В Саратовской области скончались два человека от новой коронавирусной инфекции.

Данные за минувшие сутки, 10 июля, опубликовал федеральный оперштаб.

В областном минздраве данные о погибших пока не разглашают.

Общее количество умерших от COVID-19 в Саратовской области достигло 53 человек.

Напомним, к 9.00 21 июля известно о 94 новых случаях коронавируса. 88 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU