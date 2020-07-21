Еще два человека умерли от коронавируса в Саратове
Смертность от коронавируса в Саратовской области
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В Саратовской области скончались два человека от новой коронавирусной инфекции.
Данные за минувшие сутки, 10 июля, опубликовал федеральный оперштаб.
В областном минздраве данные о погибших пока не разглашают.
Общее количество умерших от COVID-19 в Саратовской области достигло 53 человек.
Напомним, к 9.00 21 июля известно о 94 новых случаях коронавируса. 88 человек выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU