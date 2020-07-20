В Роспотребнадзоре решают, пойдут ли дети 1 сентября в школы Саратова
Сегодня, 20 июля, на брифинге в Минздраве Саратовской области подняли тему школ. Откроются ли они 1 сентября, если заболеваемость коронавирусом останется на нынешнем уровне.
- Мы на первом этапе снятия ограничений. Ждем разъяснений Роспотребнадзора (федерального — прим. ред). Есть еще время до начала учебного года, мы все узнаем, — рассказала начальник отдела регионального Роспотребнадзора.
Напомним, ранее министерство образования Саратовской области сообщало, что учебный год начнется с 1 сентября, но с ограничениями.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU