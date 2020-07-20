2020-07-20T12:39:51+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре решают, пойдут ли дети 1 сентября в школы Саратова

В региональном Роспотребнадзоре ждут разъяснений федерального
Екатерина Семенова
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Сегодня, 20 июля, на брифинге в Минздраве Саратовской области подняли тему школ. Откроются ли они 1 сентября, если заболеваемость коронавирусом останется на нынешнем уровне.

- Мы на первом этапе снятия ограничений. Ждем разъяснений Роспотребнадзора (федерального — прим. ред). Есть еще время до начала учебного года, мы все узнаем, — рассказала начальник отдела регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ранее министерство образования Саратовской области сообщало, что учебный год начнется с 1 сентября, но с ограничениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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