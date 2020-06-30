Учебный год начнется в Саратовской области с 1 сентября, но с ограничениями

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:16:41+03:00

Теперь школьникам придется соблюдать дистанцию и не болтать на переменах Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области учебный год 2020/2021 планируется начать 1 сентября, но с ограничениями.

- Обязательным станет утренний фильтр и измерение температуры. Графики начала занятий и звонков будут скользящими, учеников распределят по потокам, чтобы они соблюдали дистанцию, общение на переменах будет исключено, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Уроки и пары, практические занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия будут проводиться с особенностями.

Напомним, что работа всех образовательных учреждений начнется только на третьем этапе снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU