Учебный год начнется в Саратовской области с 1 сентября, но с ограничениями
В Саратовской области учебный год 2020/2021 планируется начать 1 сентября, но с ограничениями.
- Обязательным станет утренний фильтр и измерение температуры. Графики начала занятий и звонков будут скользящими, учеников распределят по потокам, чтобы они соблюдали дистанцию, общение на переменах будет исключено, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.
Уроки и пары, практические занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия будут проводиться с особенностями.
Напомним, что работа всех образовательных учреждений начнется только на третьем этапе снятия ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU