В Саратовской области от коронавируса скончался еще один больной

17 Июль 2020 2020-07-17T13:03:19+03:00

От коронавируса скончались уже 50 жителей Саратовской области

Число жертв COVID-19 в Саратовской области составило 50 человек

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области число жертв коронавируса снова увеличилось. Стало известно о еще одной смерти пациента с COVID-19.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, скончалась 65-летняя женщина.

В министерстве уточнили, что она очень поздно обратилась к врачам, к моменту поступления в больницу она была уже в тяжелом состоянии.

- Пациентка провела две недели на ИВЛ. Имела ряд тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, выявлена полиорганная недостаточность, — уточнили в минздраве.

Общее количество умерших в регионе от новой коронавирусной инфекции достигло 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU