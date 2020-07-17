2020-07-17T13:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области от коронавируса скончался еще один больной

Число жертв COVID-19 в Саратовской области составило 50 человек
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От коронавируса скончались уже 50 жителей Саратовской областиОт коронавируса скончались уже 50 жителей Саратовской области
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В Саратовской области число жертв коронавируса снова увеличилось. Стало известно о еще одной смерти пациента с COVID-19.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, скончалась 65-летняя женщина.

В министерстве уточнили, что она очень поздно обратилась к врачам, к моменту поступления в больницу она была уже в тяжелом состоянии.

- Пациентка провела две недели на ИВЛ. Имела ряд тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, выявлена полиорганная недостаточность, — уточнили в минздраве.

Общее количество умерших в регионе от новой коронавирусной инфекции достигло 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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