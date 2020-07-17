В Саратовской области от коронавируса скончался еще один больной
В Саратовской области число жертв коронавируса снова увеличилось. Стало известно о еще одной смерти пациента с COVID-19.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, скончалась 65-летняя женщина.
В министерстве уточнили, что она очень поздно обратилась к врачам, к моменту поступления в больницу она была уже в тяжелом состоянии.
- Пациентка провела две недели на ИВЛ. Имела ряд тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, выявлена полиорганная недостаточность, — уточнили в минздраве.
Общее количество умерших в регионе от новой коронавирусной инфекции достигло 50 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU