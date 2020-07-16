2020-07-16T17:11:06+03:00
Политика

Вячеслав Володин рассказал о выделении Саратову еще 707 млн рублей на дороги

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Володин отметил, что впервые за 10 лет город получил финансирование на ремонт дорог в таком объеме - всего 2 млрд 707 млн рублей. В начале июня мы предложили нашим подписчикам прислать адреса дорог, которые, по их мнен
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В инстаграме сторонников Вячеслава Володина volodin.saratov опубликовано видеообращение спикера ГД, где он рассказал о дополнительном финансировании для Саратова на ремонт дорог.

- Многие аналогичные города такие, как Волгоград, Воронеж, тратят на дороги средств намного больше. Нам 1 млрд был выделен за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Эти средства в объеме 600 млн пошли на Трофимовский мост, и 400 млн - на дороги города. Сумма очень маленькая. Еще 1 млрд был возвращен городу как средства, собранные ранее в виде транспортного налога. …

Сегодня хочу вам сказать о том, что наши с вами надежды, что город получит еще дополнительные ресурсы, сбылись. Принято решение о выделении 707 млн рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт городских дорог, - заметил председатель ГД.

По мнению Володина это позволит многое успеть сделать уже в текущем году.

- В этой связи обращаюсь с просьбой к Михаилу Александровичу Исаеву, нашему мэру. Посмотрите весь этот перечень дорог, которые люди обозначили как проблемные, требующие ремонта. Мы вам этот перечень отправили сразу. У вас было время посмотреть его, изучить. Ну и конечно, учитывая сегодняшнее решение, есть возможность отремонтировать эти дороги, - предложил Володин.

Он заметил, что начинать нужно ремонтировать не рядом со зданием администрации, мэрии города, а с въезда в город, смотреть Ленинский район, Заводской район в первоочередном порядке.

- Хочу сказать, что мы впервые, наверное, за 10 лет вышли на те объемы, а общие объемы составляют 2,707 млрд по городу Саратову. Обращаюсь к коллегам депутатам: уважаемые коллеги, хотя лето - это время для кого-то отпусков, вы видите, сколько у нас задач стоит. Постарайтесь забыть о том, что есть отпуска. У нас с вами большие задачи. Решать их придется в августе, сентябре. Октябрь - последний месяц, потому что погода уже начинает меняться, - заметил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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