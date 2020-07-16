2020-07-16T16:49:32+03:00
Общество

Саратовский министр Костин пообещал поддержку медикам Казахстана в борьбе с коронавирусом

Поручение оказать помощь дал губернатор Радаев
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Казахские врачи попросили о помощи саратовских коллегКазахские врачи попросили о помощи саратовских коллег
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал указание региональному Минздраву оказать помощь медикам Казахстана в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Олег Костин в ходе видео-конференции с представителями Западно-Казахстанской области, которая прошла накануне, 15 июля.

Костин напомнил, что три района Саратовской области граничат с Казахстаном, и для нашего региона Западно-Казахстанская область — это не просто деловой партнер в товарно-сырьевом и этнокультурном плане.

- Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым было дано предельно четкое указание помочь вам, нашим соседям, оказавшимся в трудную минуту во власти, так называемой, второй волны коронавируса. Для себя мы это считаем не просто профессиональным долгом, но и мерой личной ответственности как перед хорошим и добрым другом, — заявил Костин.

От Республики Казахстан в совещании участвовали заместитель акима Западно-Казахстанской области Аманжол Алпысбаев, руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов и главные врачи местных лечебных учреждений.

Они рассказали о нехватке лекарств и врачей. Олег Костин поделился опытом работы с пациентами, больными коронавирусной инфекцией и обещал оказать посильную поддержку. Представители саратовского медуниверситета предложили коллегам консультации ведущих специалистов, профессорского состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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