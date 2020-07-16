Задолжавший 100 тысяч рублей по штрафам саратовец не смог спрятать свою Priora от приставов

16 Июль 2020 2020-07-16T16:47:57+03:00

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Житель Саратова на своей Lada Priora накопил нарушений ПДД более чем на 100 тысяч рублей. У судебных приставов на него накопилось 170 исполнительных производств.

Этот факт, вероятно, стал причиной особо тщательных поисков имущества должника. Ранее приставы уже выяснили, что на нескольких банковских счетах у мужчины нет денег, но имеется автомобиль, на котором он продолжал «собирать» штрафы.

В результате приставы нашли машину, которую должник парковал в нескольких кварталах от своего дома. Транспорт арестовали и изъяли. Теперь если штрафы за нарушение ПДД не будут погашены, он уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU