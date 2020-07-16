Леонид Писной не стеснялся в выражениях, оглядев реконструкцию саратовского цирка
Сегодня, 16 июля, прошло выездное рабочее совещание о ходе реконструкции здания Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных.
В цирк приехали Станислав Денисенко, Леонид Писной, Татьяна Гаранина, Ольга Болякина и другие депутаты.
Делегация в сопровождении представителя подрядчика ООО «Равелин» обошла два этажа, осмотрели потолки и полы.
Реконструкция цирк уже порядком затянуласьФото: Дарья Вострикова
Леонид Писной отметил, что людей здесь работает мало, а директор работает «вообще очень плохо» (нецензурно – прим. ред). Он указал, подрядчику на конкретные промахи при реконструкции.
- Были здесь два месяца назад и такое же состояние на этом участке, не видно движения, - отметила Ольга Болякина.
Подрядчик доложил, что проведена подготовка под укладку линолиума, стяжки сделаны. Он не смог ответить, когда в здание зайдут художники.
Директор цирка Алексей Менкин похвалился, что теперь в гримерках будут кондиционеры.
- Школы сдаются, детсады сдаются, поликлиника пойдет под сдачу. Тут можно начать работать, почему не набираете людей? - бушевал Леонид Писной.
- Плитка заказана, оплата прошла, ждем… - начал подрядчик.
- Купи в другом магазине. С отделкой надо ускоряться, - предложил Писной.
Почетный строитель Леонид Писной высказал подрядчикам несколько замечаний на великом и могучемФото: Дарья Вострикова
- Если режим ограничений снимут, то первое представление может быть зимой, - отметил директор цирка.
При осмотре все вспоминали депутатов от КПРФ и их «цирк» в облдуме.
.Фото: Дарья Вострикова
При осмотре зала подрядчик рассказал, какое используют оборудование, чтоб не было эффекта барабанов.
- Полтора два месяца и к 10 сентября в зале можно будет попрыгать. По инженерным сетям оценка нормальная, по залу тоже идет по плану, - оценил фронт работ Леонид Писной.
Подрядчик показал выбранные двери, отметили, что срок изготовления дверной группы три месяца. Будет установлено оборудование для маломобильных групп населения, например спецкабинки в туалетах.
.Фото: Дарья Вострикова
В итоге было решено, что больше работников должны быть на отделке. Ольга Болякина отметила - делать еще много. Готовность чуть больше половины.
- Контрольный срок - 30 ноября, - сказала Ольга Болякина.
ИСТОЧНИК KP.RU