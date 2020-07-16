Леонид Писной не стеснялся в выражениях, оглядев реконструкцию саратовского цирка

16 Июль 2020 2020-07-16T15:44:18+03:00

Первое представление в саратовском цирке может состояться зимой

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 июля, прошло выездное рабочее совещание о ходе реконструкции здания Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных.

В цирк приехали Станислав Денисенко, Леонид Писной, Татьяна Гаранина, Ольга Болякина и другие депутаты.

Делегация в сопровождении представителя подрядчика ООО «Равелин» обошла два этажа, осмотрели потолки и полы.

Реконструкция цирк уже порядком затянуласьФото: Дарья Вострикова

Леонид Писной отметил, что людей здесь работает мало, а директор работает «вообще очень плохо» (нецензурно – прим. ред). Он указал, подрядчику на конкретные промахи при реконструкции.

- Были здесь два месяца назад и такое же состояние на этом участке, не видно движения, - отметила Ольга Болякина.

Подрядчик доложил, что проведена подготовка под укладку линолиума, стяжки сделаны. Он не смог ответить, когда в здание зайдут художники.

Директор цирка Алексей Менкин похвалился, что теперь в гримерках будут кондиционеры.

- Школы сдаются, детсады сдаются, поликлиника пойдет под сдачу. Тут можно начать работать, почему не набираете людей? - бушевал Леонид Писной.

- Плитка заказана, оплата прошла, ждем… - начал подрядчик.

- Купи в другом магазине. С отделкой надо ускоряться, - предложил Писной.

Почетный строитель Леонид Писной высказал подрядчикам несколько замечаний на великом и могучемФото: Дарья Вострикова

- Если режим ограничений снимут, то первое представление может быть зимой, - отметил директор цирка.

При осмотре все вспоминали депутатов от КПРФ и их «цирк» в облдуме.

При осмотре зала подрядчик рассказал, какое используют оборудование, чтоб не было эффекта барабанов.

- Полтора два месяца и к 10 сентября в зале можно будет попрыгать. По инженерным сетям оценка нормальная, по залу тоже идет по плану, - оценил фронт работ Леонид Писной.

Подрядчик показал выбранные двери, отметили, что срок изготовления дверной группы три месяца. Будет установлено оборудование для маломобильных групп населения, например спецкабинки в туалетах.

В итоге было решено, что больше работников должны быть на отделке. Ольга Болякина отметила - делать еще много. Готовность чуть больше половины.

- Контрольный срок - 30 ноября, - сказала Ольга Болякина.

ИСТОЧНИК KP.RU