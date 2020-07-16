Спасатели из Саратовской области покорили Эльбрус

16 Июль 2020 2020-07-16T16:20:16+03:00

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Четверо специалистов Саратовской областной службы спасения взошли на самую большую вершину в России — Эльбрус.

- А вот и зашли.... Спасатели Саратовского облспаса на вершине Эльбруса!!! «Удача улыбается подготовленным»! — написал на своей страничке в Инстаграм начальник облспаса Юрий Юрин.

На Эльбрус поднялись четыре сотрудника Саратовской областной службы спасения: Игорь Бауков, врач-реаниматолог, Михаил Муранов, спасатель 1 класса, Алексей Зангелиди, спасатель, и Виктория Чеброва, фельдшер. Восхождение проходило в рамках альпийских сборов «По следам героев Заоблачного Фронта» совместно с Федерацией альпинизма Саратовской области.

Фото из Инстаграма Юрия Юрина

ИСТОЧНИК KP.RU