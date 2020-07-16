Бывшую балашовскую судью Татьяну Шевлягину будут держать в СИЗО до 2 октября
В Саратовской области продлили срок содержания под стражей бывшей мировой судьи Татьяны Шевлягиной.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, она будет находиться под арестом до 2 октября.
Напомним, мировую судью в отставке судебного участка № 1 Балашовского района обвиняют в 23 эпизодах превышения должностных полномочий, одном — получении взятки, десяти эпизодах получения взятки в значительном размере, трех эпизодах получения взятки в крупном размере. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел.
По данным следствия, Шевлягина, когда работала судьей, в период с 2011 по 2014 годы получала денежные взятки за последующее вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимости в Балашове и районе.
При этом решения выносились без возбужденных гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров.
Пока судья в отставке под арестом, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU