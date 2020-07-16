Бывшую балашовскую судью Татьяну Шевлягину будут держать в СИЗО до 2 октября

16 Июль 2020 2020-07-16T14:07:32+03:00

Ее обвиняют во множестве эпизодов преступлений

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В Саратовской области продлили срок содержания под стражей бывшей мировой судьи Татьяны Шевлягиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, она будет находиться под арестом до 2 октября.

Напомним, мировую судью в отставке судебного участка № 1 Балашовского района обвиняют в 23 эпизодах превышения должностных полномочий, одном — получении взятки, десяти эпизодах получения взятки в значительном размере, трех эпизодах получения взятки в крупном размере. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел.

По данным следствия, Шевлягина, когда работала судьей, в период с 2011 по 2014 годы получала денежные взятки за последующее вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимости в Балашове и районе.

При этом решения выносились без возбужденных гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров.

Пока судья в отставке под арестом, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU