В Саратовском минздраве уточнили информацию о погибших медиках с коронавирусом
Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал информацию о скончавшемся консультанте отдела информационного обеспечения министерства здравоохранения Саратовской области.
- Это боль для родных и министерства, человек был хороший. С коронавирусом эта смерть не связана.
При этом Шувалов подтвердил смерть двух медработников от коронавируса с начала пандемии.
- Врач и водитель скорой скончались от коронавируса – подтвердил Шувалов.
- Еще пять медработников работников: три врача, один фельдшер и водитель скорой, у которых был диагностирован коронавирус, также умерли, но они скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19, - заявил первый замминистра..
Всего, по словам Шувалова, в регионе 1039 медиков заразились коронавирусом, 836 уже выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU