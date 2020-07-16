2020-07-16T12:50:28+03:00
Общество

В Саратовском минздраве уточнили информацию о погибших медиках с коронавирусом

Официально от COVID-19 скончались два медработника
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В регионе два медика умерли от коронавирусаВ регионе два медика умерли от коронавирусаФото: Александр Уриевский
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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал информацию о скончавшемся консультанте отдела информационного обеспечения министерства здравоохранения Саратовской области.

- Это боль для родных и министерства, человек был хороший. С коронавирусом эта смерть не связана.

При этом Шувалов подтвердил смерть двух медработников от коронавируса с начала пандемии.

- Врач и водитель скорой скончались от коронавируса – подтвердил Шувалов.

- Еще пять медработников работников: три врача, один фельдшер и водитель скорой, у которых был диагностирован коронавирус, также умерли, но они скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19, - заявил первый замминистра..

Всего, по словам Шувалова, в регионе 1039 медиков заразились коронавирусом, 836 уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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