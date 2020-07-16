2020-07-16T12:39:56+03:00
Общество

Открывается городской пляж в Саратове

Роспотребнадзор готовит заключение и разрешит купаться на острове Покровские пески
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На брифинге в минздраве Саратовской области 16 июля начальник отдела Роспортебназдора Галина Архипова заявила, что городской пляж в Саратове официально откроется в ближайшие дни.

- ЗАО «Парк Горького», которое обслуживает пляж «Городские пески» на острове Покровские пески получило экспертное санэпидзаключение и 15 июля они подали заявление на заключение от Роспотребнадзора. В ближайшее время они получат необходимые документы для работы пляжа, - сообщила Галина Архипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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