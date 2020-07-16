Женщина с ишемией стала 49-й умершей от коронавируса в Саратовской области
Сегодня, 16 июля, на брифинге в Минздраве стало известно о 49-м умершем от коронавируса в Саратовской области.
- Скончавшаяся — 68-летняя женщина с ишемией, гипертонией и поражением легочной ткани. Она неделю находилась на аппарате ИВЛ, — рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего на 16 июля в области зарегистрировано 7 969 зараженных. Из них мужчин больше — 4 715.
Сейчас с пневмонией лежат более полутора тыс. человек, на кислородной поддержке — 165, подключены к аппарату ИВЛ — 72, а на инвазивной ИВЛ — 21.
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ИСТОЧНИК KP.RU