2020-07-16T12:26:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Женщина с ишемией стала 49-й умершей от коронавируса в Саратовской области

Она неделю находилась на аппарате ИВЛ
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Сегодня, 16 июля, на брифинге в Минздраве стало известно о 49-м умершем от коронавируса в Саратовской области.

- Скончавшаяся — 68-летняя женщина с ишемией, гипертонией и поражением легочной ткани. Она неделю находилась на аппарате ИВЛ, — рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего на 16 июля в области зарегистрировано 7 969 зараженных. Из них мужчин больше — 4 715.

Сейчас с пневмонией лежат более полутора тыс. человек, на кислородной поддержке — 165, подключены к аппарату ИВЛ — 72, а на инвазивной ИВЛ — 21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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