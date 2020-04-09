Сергей Наумов: ГУЗ «Перинатальный центр» сегодня работает в особом режиме

9 Апр 2020 2020-04-09T19:47:08+03:00

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Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов прокомментировал ситуацию вокруг Перинатального центра в Саратове.

- В последнее время в СМИ, в телеграм-каналах и в социальных сетях активно поднимается вопрос о будущем одного из крупных медицинских учреждений области — Перинатального центра Саратова, который многие по привычке называют «Третьим роддомом».

Много лет Перинатальный центр работал эффективно, здесь родились дети тысяч семей как из Саратова, так и из районов области. Пиковые показатели несколько лет назад доходили до 20–30 родов в сутки. Однако, к сожалению, этот показатель в последние несколько лет упал почти в два раза.

Ситуация обусловлена не только общероссийским трендом на снижение рождаемости в последние годы, но и тем, что на территории Саратова сконцентрировались несколько учреждений этого профиля. В первую очередь, это современный и высокотехнологичный областной клинический перинатальный центр на улице Зерновой — здесь сегодня один из сильнейших и опытнейших коллективов. Плюс — роддома при первой, восьмой, десятой горбольницах и конечно Энгельсский Перинатальный центр.

Мы провели анализ. Все эти учреждения недозагружены как по числу пациентов, так и по числу принимаемых родов. Ранее уже возникал вопрос о возможности изменения профиля Перинатального центра Саратова. Но тогда вопрос остался на уровне обсуждения.

Сейчас время требует от нас совершенно иных управленческих решений. Фактически мы находимся на фронте борьбы с серьезной инфекцией и серьезность этой проблемы пока в полной мере осознают далеко не все.

Сегодня нам жизненно необходимы высокотехнологичные госпитальные больницы со спецоборудованием на случай роста заболеваемости коронавирусом. Мы должны быть готовы помочь тем, кому подача жизненно важного кислорода и круглосуточное наблюдение врачей сохранят жизнь. Согласно рекомендациям эпидемиологов, нам необходимо зарезервировать более 1200 таких койко-мест. Нами выбраны несколько учреждений — 2-я и 10-я городские больницы Саратова, областная детская инфекционная больница. Дополнительно свои мощности готова представить «Клиническая больница имени С.Р. Миротворцева СГМУ» (3-я советская). Такое решение поддержано руководством медуниверситета и федеральным минздравом.

Но этого объема недостаточно. Поэтому и было принято решение перепрофилировать перинатальный центр под инфекционных больных. Это максимально удачное решение — здесь 48 точек, обеспеченных круглосуточной подачей кислорода, причем это боксированные палаты, в том числе на 1-2 человек, что и требуется для изоляции инфекционных больных.

Подчеркну — решение о перепрофилировании под инфекционные койки — временное. И после того, как нам удастся справиться с пандемией коронавируса, мы вместе с коллективом вернемся к вопросу дальнейшей специфики учреждения. Будет ли это только перинатальный центр, или детская больница с крупным перинатальным отделением, — покажет время.

Информация о том, что вернуть профиль после окончания пандемии нельзя — не более, чем выдумки «экспертов» по любым темам: от медицины до полетов НЛО. Даже в обычном режиме работы роддома по графику закрывают для проведения мероприятий по дезинфекции или на ремонт. И уж естественно после нашей экстраординарной ситуации мы проведем там полный комплекс дезинфекционных мер для обеспечения стерильности.

Сейчас очень важно сохранить высококвалифицированные опытные кадры, которые там есть. Мы будем просить большую часть коллектива остаться и пройти соответствующую переподготовку. Вместе с тем, профильные врачи смогут, по их желанию быть трудоустроены в другие организации.

Наша задача — в максимально сжатые сроки провести перепрофилирование учреждения и сделать его стратегическим резервом, который мы при необходимости сможем задействовать для спасения людей.

Ситуация в Перинатальном центре и в медучреждениях в целом находится на оперативном контроле Губернатора области Валерия Васильевича Радаева. Делается всё, чтобы не допустить негативного сценария распространения коронавируса, а всем заразившимся предоставить полный спектр необходимых лечебных мероприятий для их полного выздоровления, - заявил Наумов.

Р.S.: Сегодня состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Сергея Наумова и министра здравоохранения Натальи Мазиной с коллективом Перинатального центра, где эта позиция была публично озвучена.

Коллектив встретил её с пониманием. Работа саратовского Перинатального центра продолжается в особом режиме

ИСТОЧНИК KP.RU