В столкновении под Саратовом пострадали женщина и ребенок
С травмами обоих госпитализировали
Фото облГИБДД
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Накануне вечером, в 17.10 в ДТП под Саратовом пострадали женщина и 4-летний ребенок.
Авария произошла 14 июля на 302 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Саратовском районе. Водитель LADA Granta, 26-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Citroen в котором кроме 56-летнего водителя находилась женщина и ребенок. Пассажирку и 4-летнего ребенка увезла с места ДТП прибывшая скорая.
ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU