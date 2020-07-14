В столкновении под Саратовом пострадали женщина и ребенок

14 Июль 2020 2020-07-14T23:22:32+03:00

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Накануне вечером, в 17.10 в ДТП под Саратовом пострадали женщина и 4-летний ребенок.

Авария произошла 14 июля на 302 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Саратовском районе. Водитель LADA Granta, 26-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Citroen в котором кроме 56-летнего водителя находилась женщина и ребенок. Пассажирку и 4-летнего ребенка увезла с места ДТП прибывшая скорая.

ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU