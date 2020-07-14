2020-07-14T20:37:02+03:00
Происшествия

Последствия урагана в Балаково 14 июля 2020: без света остались 52 тыс. человек

Сейчас начались восстановительные работы
Екатерина Семенова
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Ураган повалил линии электропередач и оставил жителей без света. Фото соцсетейУраган повалил линии электропередач и оставил жителей без света. Фото соцсетей
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В Балаковском районе Саратовской области сегодня бушевал ураган. Несмотря на кратковременность, штормовой ветер успел причинить немало бед. Местные жители сообщают о разрушениях: во многих микрорайонах повалены десятки деревьев, на Саратовском шоссе ветер разрушил автостоянку, перевернув машины, есть случаи срыва кровли, падения опор линии электропередач.

Сильный ветер валил деревья и строения. Фото соцсетей

Сильный ветер валил деревья и строения. Фото соцсетей

Администрация района сообщила, что были отключены подстанции «Сазанлейская» и «Восточная». Без электричества остались жители поселка Сазанлей, восьми микрорайонов и заканальной части города. Всего около 52 тыс. человек.

В городе произошла остановка общественного транспорта.

Сейчас спасательные и коммунальные службы активно работают по ликвидации последствий урагана в Балакове 14 июля 2020 года. По данным ГУ МЧС региона, задействованы 22 бригады коммунальщиков. До сих пор ряд микрорайонов остаются без света.

Начались восстановительные работы. Фото администрации Балаковского района

Начались восстановительные работы. Фото администрации Балаковского района

Губернатор Валерий Радаев поручил всем оперативным службам принять необходимые меры в кратчайшие сроки. На месте обязаны быть главы пострадавших районов, чтобы держать ситуацию под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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