Олег Костин: Мы либо терпим маски, либо возврашаемся в условия карантина

14 Июль 2020 2020-07-14T18:53:47+03:00

Олег Костин как и губернатор Радаев видят только одну альтернативу ношению масок - закрываться на карантин

Изменить размер текста: A A

Саратовская область занимает седьмое место в ПФО по уровню заболеваемости коронавирусом, на первом месте Нижний Новгород, на втором Ульяновск.

Об этом 14 июля на заседании координационного совета сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

По его словам койки в ковидных госпиталях сегодня наполнены на 65% от рассчетной нормы, есть тенденция к снижению госпитализации больных коронавирусом. Но стабилизации ситуации пока нет, до тех пор пока не появится вакцина. Он повторил мнение федеральных коллег, что окончательное возвращение к нормальной жизни может произойти не ранее февраля 2021 года.

Костин отметил, что растет заболеваемость людей пневмонией, которая сопровождает коронавирус. Если в апреле мае число госпитализированных больных с этим заболеванием было менее 1%, то в апреле уже 13%, в мае 45,8% а в июне уже 51%.

- Люди расслабились, но маска – единственный способ предотвратить заболевание, мы не должны допустить такой ситуации, как сейчас в Казахстане.

Либо мы терпим, либо возвращаемся к условиям карантина, - заявил Олег Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU