Ольга Кожанова: Нет положительных новостей по заболеваемости пневмонией

14 Июль 2020 2020-07-14T18:51:27+03:00

Прирост числа заболевших снижается, но очень медленно

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На заседании координационного совета по ситуации с коронавирусом в правительстве Саратовской области 14 июля руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что снижение числа заболевших в регионе идет очень медленно.

- Город Саратов прирастает каждый день количеством коронавирусных больных, прирост значительно выше, чем в среднем по области. Нет положительных новостей по заболеваемости пневмонией, - сообщила Кожанова.

Она отметила, что необходимо выдерживать высокие темпы тестирования. Появляются новые лаборатории.

- Готовы работать в этом направлении областной перинатальный центр и энгельсская больница, если подтвердиться их готовность – откроем там новые лаборатории, - сказала Кожанова.

По ее словам, ничего не прибавилось в количестве пляжей, которым разрешено работать. В основном это новые заявления от турбаз и баз отдыха, которые еще рассматриваются.

Несмотря на ситуацию, область готовится к летней оздоровительной кампании.

- Думаю, что она стартует, - сказала Кожанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU