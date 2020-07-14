2020-07-14T18:00:26+03:00
Общество

Ученики «Менделеевских классов» смогут получить до 10 баллов к ЕГЭ

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Проект «менделеевских классов» презентовали 14 июля в ходе веб-конференции с организаторами в числе которых Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» и Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева, председатель консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

Сегодня консорциум заявил об открытии «менделеевских классов» в четырех регионах России: Саратовской, Кировской, Курганской областях, и в Республике Удмуртия. В этих регионах создается уникальная отрасль по переработке промышленных отходов.

- У наших вузов, участников консорциума, имеются технопарки, лаборатории, оснащенные современным оборудованием, на их базе школьники смогут выполнять свои первые научные проекты. Поступление в вузы-участники консорциума для выпускников «Менделеевских классов» будет льготным. Мы сможем добавлять до 10 баллов за проектную работу к ЕГЭ. После окончания вуза у наших выпускников будет гарантированная работа» - сказал Александр Мажуга.

- Попечители консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» - Минпромторг России, Минприроды России, Госкорпорация «Росатом» и Федеральный экологический оператор - уверены, что создание новой отрасли по переработке промышленных отходов в составе нацпроекта «Экология» станет локомотивом для развития науки и кадрового потенциала страны. Решение важных государственных задач в сфере экологии предъявляет серьезные требования к подготовке кадров. Мы будем организовывать учебные практики на предприятиях, чтобы школьники видели, как выглядит современные технологии, и могли бы применять свои знания», - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков.

Участники презентации из всех четырех регионов сошлись во мнении, что профессия химика - технолога сегодня очень востребована и будет становиться все более важной и высокооплачиваемой.

В новых «Менделеевских классах» ребят будут учить химии на самых современных приборах и установках, в лабораториях ведущих вузов региона, при поддержке ученых этих вузов и РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Ректор Менделеевки Александр Мажуга отвечая на вопросы журналистов, отметил, что обсудят вопрос о присуждении дополнительных баллов при поступлении в профильные вузы выпускников «менделеевских классов».

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О том, как ждут открытия классов ученые и школьники, рассказали в ходе веб-конференции научный руководитель образовательного центра промышленной экологии СГТУ Елена Тихомирова и глава поселка Михайловский Алексей Романов. Первый «Менделеевский класс» откроется в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа муниципального образования поселок Михайловский» (Саратовская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

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