В Саратовской области уволили министра сельского хозяйства

14 Июль 2020 2020-07-14T13:35:37+03:00

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Министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяну Кравцеву сегодня, 14 июля, освободили от должности.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, постановление подписал Валерий Радаев.

Отмечается, что Кравцева уволилась по собственной инициативе.

Напомним, несколько дней назад депутат Саратовской облдумы Роман Ковальский сложил полномочия и перешел на работу в министерство сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU