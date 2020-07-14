В Саратовской области уволили министра сельского хозяйства
Министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяну Кравцеву сегодня, 14 июля, освободили от должности.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, постановление подписал Валерий Радаев.
Отмечается, что Кравцева уволилась по собственной инициативе.
Напомним, несколько дней назад депутат Саратовской облдумы Роман Ковальский сложил полномочия и перешел на работу в министерство сельского хозяйства.
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ИСТОЧНИК KP.RU