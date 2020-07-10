Роман Ковальский исполняет обязанности замминистра сельского хозяйства Саратовской области

10 Июль 2020 2020-07-10T14:14:43+03:00

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Роман Ковальский назначен и.о. заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», накануне он сложил мандат депутата областной Думы.

В министерстве Роман Ковальский будет работать в сфере развития животноводства. Тем самым он замещает ушедшую в отпуск Татьяну Григорьеву.

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ИСТОЧНИК KP.RU