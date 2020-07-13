2020-07-13T17:06:25+03:00
Общество

Полиция проверила квартиру в Саратове, где кричал ребенок

Родители заявили, что девочка могла плакать из-за обработки пирсинга
Екатерина Семенова
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В ГУ МВД по Саратовской области рассказали об инциденте, описанном в «КП-Саратов».

Накануне на сайте появилась публикация «Мамочка отойди, не трогай»: в Саратове служба 112 проигнорировала сообщения об избиении ребенка». В ней жительница города Дарья Доронина рассказала, что слышит из соседнего дома шлепки и крики ребенка. По ее словам, по телефонам доверия и в службе 112 никто не брал трубки.

В полиции пояснили, что по информации была проведена проверка. Была найдена искомая квартира.

- Со слов родителей, соседи могли слышать крик четырехлетней дочери, которой недавно прокололи уши. Они периодически болят, в связи с чем их необходимо обрабатывать специальным раствором, а процедура достаточно болезненная, — отметили в ГУ МВД области.

Также в ведомстве отметили, что семья не стоит на учете в органах профилактики, соседи отзываются о родителях положительно.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает, что о любых происшествиях и правонарушениях граждане могут сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного телефона – 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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