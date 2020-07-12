2020-07-12T14:52:23+03:00
Общество

«Мамочка отойди, не трогай»: в Саратове служба 112 проигнорировала сообщения об избиении ребенка

Очевидец скандала в семье не смогла дозвониться
Дарья Вострикова
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Вчера, 11 июля, врач из Саратова Дарья Доронина обратилась к подписчикам в своем Instagram-аккаунте с вопросом о домашнем насилии.

- Из балкона квартиры соседнего дома доносились ужасные крики, ребенка «лупасили». Шлепки слышны, ребенок визжит, орет: «Мамочка, отойти, не трогай», я не могла уснуть. Это было обеденное время, хотела отдохнуть, сердце не на месте было. Не понимаю, что делать в такой ситуации, — объяснила она.

Женщина рассказала, что звонила в службу спасения, анонимную поддержку по телефону доверия, но никто не брал трубку.

Больше всего ее поразила служба 112, где также было игнорирование, ни на один из звонков не ответили.

- Если бы меня убивали, то уже благополучно пришили, закопали, замели следы, — подчеркнула она.

Дарья считает, что у семьи психологические проблемы и она очень хотела бы им помочь: не таким способом, чтобы ребенок оказался в детдоме, а родителей бы «куда-то отправили». С вопросом, как лучше это сделать, она обратилась к подписчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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