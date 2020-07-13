Женская драка в Саратове попала на видео
На улице Вишневая в Ленинском районе Саратова 1 июля произошел конфликт соседей, который закончился синяками и рассыпанной малиной.
Видео запись конфликта сохранилась благодаря компании «Безопасный дом».
У подъезда на Вишневой, 20 около 21.00 женщина с пакетом малины в руках встречается с супругом и ребенком. В этом момент к ней подходит соседка и на глазах мужа и маленького ребенка набрасывается на нее. Мужчина пытается разнять женщин, чуть позже к потасовке присоединяется муж той женщины, что начала драку. В ход идут кулаки, урожай рассыпан, пострадавшая получила несколько ушибов и синяков.
По данным «КП-Саратов», женщина, на которую напала соседка, намеревается обратиться в прокуратуру.
Драка в одном из дворов Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU