2020-07-13T17:24:45+03:00
Общество

Женская драка в Саратове попала на видео

На улице Вишневая женщина при ребенке избила соседку и рассыпала ее урожай малины [видео]
Поделиться:
Женщины устроили драку на улице. Кадр из видеоЖенщины устроили драку на улице. Кадр из видео
Изменить размер текста:

На улице Вишневая в Ленинском районе Саратова 1 июля произошел конфликт соседей, который закончился синяками и рассыпанной малиной.

Видео запись конфликта сохранилась благодаря компании «Безопасный дом».

У подъезда на Вишневой, 20 около 21.00 женщина с пакетом малины в руках встречается с супругом и ребенком. В этом момент к ней подходит соседка и на глазах мужа и маленького ребенка набрасывается на нее. Мужчина пытается разнять женщин, чуть позже к потасовке присоединяется муж той женщины, что начала драку. В ход идут кулаки, урожай рассыпан, пострадавшая получила несколько ушибов и синяков.

По данным «КП-Саратов», женщина, на которую напала соседка, намеревается обратиться в прокуратуру.

Драка в одном из дворов Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В перевернувшейся иномарке в Балакове пострадали женщина и ребенок
На Саратовском шоссе в Балакове после ДТП опрокинулась иномарка
Олег Костин о второй волне коронавируса: если не будем носить маски, то можно вызвать всплеск заболеваемости
Полиция проверила квартиру в Саратове, где кричал ребенок
Женская драка в Саратове попала на видео
Саратовский аэропорт «Гагарин» ожидает приказа на начало международных рейсов
Вечером в Саратов зайдет боевая техника
Двое парней до смерти забили дворника в Вольске
В Саратове за три ночи поймали 12 пьяных водителей
Младенец упал из окна пятого этажа в Вольске
Студенты Президентской академии примут участие в форумной кампании – 2020
Наездница из Саратова осталась без денег при попытке купить седло
Труп мужчины найден в канаве рядом с моргом Энгельса