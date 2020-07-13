Женская драка в Саратове попала на видео

13 Июль 2020 2020-07-13T17:24:45+03:00

На улице Вишневая женщина при ребенке избила соседку и рассыпала ее урожай малины [видео]

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На улице Вишневая в Ленинском районе Саратова 1 июля произошел конфликт соседей, который закончился синяками и рассыпанной малиной.

Видео запись конфликта сохранилась благодаря компании «Безопасный дом».

У подъезда на Вишневой, 20 около 21.00 женщина с пакетом малины в руках встречается с супругом и ребенком. В этом момент к ней подходит соседка и на глазах мужа и маленького ребенка набрасывается на нее. Мужчина пытается разнять женщин, чуть позже к потасовке присоединяется муж той женщины, что начала драку. В ход идут кулаки, урожай рассыпан, пострадавшая получила несколько ушибов и синяков.

По данным «КП-Саратов», женщина, на которую напала соседка, намеревается обратиться в прокуратуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789652" frameborder="0"></iframe> Драка в одном из дворов Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU