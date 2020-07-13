Саратовский аэропорт «Гагарин» ожидает приказа на начало международных рейсов

13 Июль 2020 2020-07-13T16:46:07+03:00

Обозначенные на онлайн-табло аэропорта вылеты в августе в Турцию, Тунис и Грецию остаются не отмененными с начала пандемии

Изменить размер текста: A A

В аэропорту «Гагарин» сообщили «Комсомольской правде – Саратов» о том, что готовы к возобновлению международных рейсов.

Те рейсы, которые сейчас значатся в расписании на август в Турцию, Тунис и Грецию не вновь назначенные, а пока не отмененные перевозчиками со времени начала пандемии коронавируса.

- Аэропорт готов к возобновлению международного авиасообщения после выхода приказа об открытии воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту «Гагарин», - прокомментировали «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта.

Между тем стало известно, что компании Turkish Airlines намерена после 1 августа совершать 32 авиарейса в шесть городов России: с 1 августа по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа - по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа - по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону соответственно. С 5 августа турецкая авиакомпания намерена совершать по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар. На чем основана уверенность Turkish Airlines, что перелеты возобновятся – пока не сообщается.

Ранее в Росавиации сообщили, что готовятся к открытию воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. В эти неназванные страны отправлены предложения и условия взаимного возобновления международных рейсов и от некоторых уже получены ответы.

- Авиасообщение будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, - уточнили в Росавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU