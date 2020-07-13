Двое саратовцев избили в Калининграде мужчину, чья подруга отказала им в интиме
Покушение саратовцев на убийство жителя Калининграда.
В Калининграде двое жителей Саратовской области подозреваются в попытке убийства 50-летнего местного жителя. ЧП произошло утром 11 июля в Центральном районе Калининграда.
Причина конфликта не совсем обычная – знакомая местного жителя пообещала 22-х и 27-ми летним приезжим на заработки из Саратовской области интимные услуги. И даже, по словам подозреваемых, взяла за это деньги вперед. Но потом обещания выполнять отказалась.
Обиженные саратовцы предъявили претензии к ее 50-летнему знакомому, ссора переросла в драку. Молодые люди избили жителя Калининграда прямо на улице Чайковского около 5 утра. Били, в том числе, ногами, а один из саратовцев достал нож и ударил калининградца в шею.
По мнению следователей регионального СУ СКР, забить мужчину до смерти молодым людям помешали проезжавшие мимо очевидцы. Избитый 50-летний мужчина госпитализирован в реанимацию.
Обвиняемые уже признались в избиении, и дали показания на месте происшествия. Назначен ряд экспертиз, в ближайшее время обоим приезжим из Саратова предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU