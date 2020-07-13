2020-07-13T09:16:01+03:00
Политика

Депутаты Саратовской облдумы устроили гвалт при обсуждении закона о тишине

Законопроект признан сырым и будет отправлен на оценку его воздействия
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На заседании рабочей группы в облдуме депутат Юлия Литневская представила законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской области». Зоны ИЖС и зоны общественно-деловой застройки этим законом разделены, в зонах общественно-деловых шуметь можно будет дольше.

Законом области ранее установлено ограничение на шум с 21.00 до 9.00 в будние дни с понедельника по пятницу включительно.

Новый законопроект предлагает для сферы развлечений разрешить шуметь в зоне общественно-деловой застройки с 22.00 до 10.00 в пятницу и субботу и в установленные нерабочие и праздничные дни.

Кроме того, ограничения на шум предлагается ввести с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно, это, по словам представлявшей законопроект депутата Литневской, предложили общественники экспертного совета.

По мнению авторов проекта, фактор разграничения зон ИЖС и общественно-деловой застройки простимулирует открытие и создание таких зон со стороны бизнеса.

Председатель комитета Николай Бушуев – закон делается не для здоровых, а для больных, малолетних детей и людей, которые за ними ухаживают.

У депутатов-членов рабочей группы возникло масса вопросов – где увидеть зоны общественно-деловой застройки, зачем этот закон для сельских районов, где таких зон вообще нет. Часть участников заседания увидели лоббизм интересов развлекательного бизнеса, которым разрешили шуметь дольше, дургие увидели ограничение прав бизнесменов при запрете на шум в полдень.

Представитель ТПП Светлана Мартынова предложила не принимать закон, который невозможно исполнить – у полиции, которую вызывают на место нарушения, просто нет приборов для замера уровня шумов.

Обсуждение закона предложено продолжить на комитете, где его, скорее всего, отправят на оценку регулирующего воздействия, а также запросы по поводу правоприменения в МВД.

Что будет считаться нарушением тишины, согласно новому законопроекту:

- использование на повышенной громкости аудио-, теле-, видео- и иной звуковоспроизводящей, звукоусиливающей аппаратуры, в том числе, установленной на транспортных средствах, в организациях, реализующих услуги в сфере торговли и общественного питания, досуга;

- крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, топот, стук;

- проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом

помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.

Запрещены также салюты и фейерверки и применение иной пиротехники средств кроме Нового года года и 9 мая (с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января, с 21 часа до 24 часов 9 мая).

Не считается шумом действия граждан, должностных и юридических лиц, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Кроме того не будут считаться нарушением закона проведение массовых публичных мероприятий, в том числе официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, культурных мероприятий, религиозных обрядов и церемоний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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