Вячеслав Володин предложил саратовским властям «собирать вещички»

11 Июль 2020 2020-07-11T23:18:47+03:00

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Вячеслав Володин в субботу, находясь на работе, ознакомился с вопросами подписчиков, которые ему задают к прямому эфиру 13 июля и в ежедневном режиме. После этого он посчитал нужным обратить внимание на эффективность работы городских и областных властей.

По его мнению, реализация нескольких федеральных проектов под угрозой из-за чего, область потеряет и объекты, и финансирование. Речь идет о потере 5 млрд рублей только в этом году.

- Дорогие друзья, сегодня перечитывал ваши вопросы в паблике и посчитал правильным, несмотря на этот субботний день, обратиться к тем, кто работает в мэрии города Саратова, правительстве Саратовской области. Правильно было бы собирать вещички с пляжа, закончить кушать шашлыки, выгуливать корги, прекратить отдых и заняться решением вопросов, - заявил Володин.

Напомним, щенка корги завел некоторое время назад для своих детей мэр Саратова Исаев.

- Речь идет о том, что сегодня уже можно подводить итоги того, что сделано в рамках реализации федеральных проектов. Многое делается и делается достаточно эффективно. Но есть то, на что важно обратить внимание, потому что мы можем потерять финансирование. Его затем придется возвращать. Вот конкретный пример, что у нас получилось в прошлом году с набережной: мы потеряли 129 млн. В этом году либо их нужно будет из областного бюджета направлять на завершение строительства набережной, либо нужно вновь ходить по кабинетам, объяснять, убеждать, - напомнил о неэффективности работы местных властей спикер ГД.

Володин подчеркнул, что ситуация с доходами бюджета страны серьезно изменилась, бюджет стал меньше, потому что доходная часть просела. Чтобы решить часть вопросов за счет средств федерального бюджета, по словам Володина, «надо только сделать одно: ответственно к этому отнестись».

- Деньги в этом году уже с 1 января находились на счетах региона - прошло полгода. Не состоялись торги и не началась работа в театре оперы и балета, третий год цирк не можем ввести, дети остались без праздников. Была большая проблема, когда первоначально пытались в рамках государственно-частного партнерства решить вопрос строительства дворца водных видов спорта. Тяжелейший вопрос решили, финансирование выделили - до сегодняшнего дня не приступили к работам, проблемы сохраняются. Поликлиника в Солнечном-2 - работы начаты, но уже замечание делают в адрес нашего региона, подчеркивая, что на сегодняшний день объемы выполнения недостаточны. И вместо того, чтобы нам пойти навстречу в выделении денежных средств на следующую поликлинику, указывают на то, что недостаточно эффективно работаем, - посетовал Володин.

Он обратил внимание чиновников и членов общественных советов, и депутатов из областной и городской думы на необходимость уже в этом году завершить ряд проектов.

- У нас в этом году должен появиться, - под это финансирование выделено, - дворец водных видов спорта. У нас в этом году должны закончиться работы на цирке. У нас в этом году должна появиться поликлиника в Солнечном-2. И в этом году мы должны приступить к работам на театре оперы и балета и на будущий год их завершить. Но если этого не произойдет, только прямые финансовые потери составят около 5 миллиардов рублей. Задумайтесь! – предупредил Володин.

Он обратил внимание, что не смотря на выходные дни «Президент на работе, Правительство РФ на работе, в Государственной Думе, посмотрите, тоже двери не закрываются, несмотря на то, что многие уехали в регионы».

- Ну и вы как-то начните, кто еще не начал, работать по-другому. Ну а тот, кто не может перестроиться, тогда там останьтесь на песочке и лучше не мешайте, - жестко заявил Вячеслав Володин.

Он призвал всех причастных к проектам прервать свой отдых, осознать, что происходит, и перестроиться. Володин заметил, что эти темы обозначают подписчики в паблике и они правы.

volodin.saratov Вячеслав Володин в субботу ознакомился с вопросами подписчиков и обратился к представителям региональной и городской власти.

ИСТОЧНИК KP.RU