Володин призвал губернатора Радаева и мэра Исаева не уходить в отпуск
В инстаграме своих сторонников volodin.saratov председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал губернатора Саратовской области Валерия Радаева и мэра Саратова Михаила Исаева не ходить в отпуск этим летом, а «эффективно использовать летний сезон».
- У политиков не бывает отпусков, - прозрачно намекнул Володин.
Он призвал власти заняться двумя местами отдыха в Саратове. Мэру - парком имени Юрия Гагарина в поселке Комсомольский, а губернатору - парком имени Петра Первого рядом с набережной. Об их благоустройстве было заявлено еще в прошлом году.
Со своей стороны, Володин обещал поддержку в этих вопросах.
ИСТОЧНИК KP.RU