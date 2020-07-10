2020-07-10T17:29:53+03:00
Политика

Володин призвал губернатора Радаева и мэра Исаева не уходить в отпуск

Им предложено заняться реконструкцией парков
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Вячеслав ВолодинВячеслав ВолодинФото: Александр Уриевский
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В инстаграме своих сторонников volodin.saratov председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал губернатора Саратовской области Валерия Радаева и мэра Саратова Михаила Исаева не ходить в отпуск этим летом, а «эффективно использовать летний сезон».

- У политиков не бывает отпусков, - прозрачно намекнул Володин.

Он призвал власти заняться двумя местами отдыха в Саратове. Мэру - парком имени Юрия Гагарина в поселке Комсомольский, а губернатору - парком имени Петра Первого рядом с набережной. Об их благоустройстве было заявлено еще в прошлом году.

Со своей стороны, Володин обещал поддержку в этих вопросах.

volodin.saratovvolodin.saratov
Вячеслав Володин призвал мэра Саратова и губернатора эффективно использовать летний сезон
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ИСТОЧНИК KP.RU

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