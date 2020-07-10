2020-07-10T17:17:58+03:00
Происшествия

Полиция изучает видеозаписи с клиентами интим-салона в Саратове

Возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией
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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту вовлечения в занятие проституцией.Студенткам обещали трудоустройство в качестве администраторов гостиничных комплексов. Когда они приходили на собеседование, предполагаемые организаторы незаконной деятельности уговаривали их заняться нелегальной высокооплачиваемой работой.

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В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.

Работавшим здесь студенткам предлагали, как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, нелегальную высокооплачиваемую работу.

Пришедшим с проверкой правоохранителям организаторы заведения сообщили, что в здании находится гостиница, а работающие в нём девушки – танцовщицы.

Между тем полиции удалось установить, что «танцовщицы по желанию клиентов и соответствующую доплату оказывали интимные услуги. Вход в заведение был по специальным клубным картам».

Сейчас правоохранители изучают журналы записей клиентской базы и просматривают видео с камер наблюдения в интим-салоне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Устанавливаются организаторы и владельцы незаконного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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