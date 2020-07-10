Полиция изучает видеозаписи с клиентами интим-салона в Саратове
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту вовлечения в занятие проституцией.Студенткам обещали трудоустройство в качестве администраторов гостиничных комплексов. Когда они приходили на собеседование, предполагаемые организаторы незаконной деятельности уговаривали их заняться нелегальной высокооплачиваемой работой.
В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.
Работавшим здесь студенткам предлагали, как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, нелегальную высокооплачиваемую работу.
Пришедшим с проверкой правоохранителям организаторы заведения сообщили, что в здании находится гостиница, а работающие в нём девушки – танцовщицы.
Между тем полиции удалось установить, что «танцовщицы по желанию клиентов и соответствующую доплату оказывали интимные услуги. Вход в заведение был по специальным клубным картам».
Сейчас правоохранители изучают журналы записей клиентской базы и просматривают видео с камер наблюдения в интим-салоне.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Устанавливаются организаторы и владельцы незаконного бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU