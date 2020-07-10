Водителя придавило фурой во время смены колеса на трассе под Саратовом. Подробности

10 Июль 2020 2020-07-10T16:39:23+03:00

Водителя раздавило на трассе его же фура Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Саратовской области следователи СУ СКР начали проверку трагедии на трассе в районе села Сергиевский.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, там погиб 49-летний водитель грузового автомобиля MAN.

По предварительной версии, он ехал из Волгоградской области в Саратовскую. Дальнобойщик остановился на обочине, в двух километрах от поселка, чтобы заменить лопнувшее заднее правое колесо.

Мужчина залез под фуру и начал ремонт, но в тот момент вышла из строя одна из пневмоподушек. Фура придавила человека запасным колесом. Напарник пытался ему помочь, но не смог извлечь пострадавшего сам и вызвал экстренные службы. Однако те лишь констатировали смерть потерпевшего.

Мужчину придавило задним колесомФото: СУ СКР по Саратовской области

Начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, и по итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU