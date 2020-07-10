Фура раздавила дальнобойщика из Чебоксар на трассе под Саратовом
В Саратовской области, неподалеку от села Синенькие, водителя раздавило фурой MAN.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области, начата проверка.
По предварительной версии, около 18 часов на обочине дороги мужчина начал ремонтировать автомобиль, менять колесо. Однако фура опрокинулась и погребла под собой водителя.
На место ЧП прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.
Установлена личность погибшего — 50-летний житель города Чебоксары.
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ИСТОЧНИК KP.RU