Фура раздавила дальнобойщика из Чебоксар на трассе под Саратовом

10 Июль 2020 2020-07-10T15:01:37+03:00

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В Саратовской области, неподалеку от села Синенькие, водителя раздавило фурой MAN.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области, начата проверка.

По предварительной версии, около 18 часов на обочине дороги мужчина начал ремонтировать автомобиль, менять колесо. Однако фура опрокинулась и погребла под собой водителя.

На место ЧП прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.

Установлена личность погибшего — 50-летний житель города Чебоксары.

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ИСТОЧНИК KP.RU